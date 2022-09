Reggio Calabria, l’Associazione L’Oro di Febea organizza l’evento “Sere di Fine Estate”

10 Settembre 2022 09:56

L’evento, in programma questa sera, è organizzato in occasione dei festeggiamenti civili in onore della Madonna della Consolazione

Per la giornata di oggi, sabato 10 settembre, l’Associazione L’Oro di Febea, in occasione dei festeggiamenti civili in onore della Madonna della Consolazione, organizza l’evento Sere di Fine Estate. Oltre ai consueti stand di artigianato e momenti di intrattenimento, è previsto un salotto di sensibilizzazione dove saranno trattati due temi importantissimi, bullismo e cyberbullismo, che purtroppo riempiono sempre di più le pagine di cronaca.

Il Dott. Roberto Di Palma, Procuratore del Tribunale dei Minori, la Dott. Patrizia Gambardella, Presidente dell’ Associazione “Il cuore di Medea”, il Dott Francesco Catalano, Assistente Sociale dell’ambito territoriale 14 e il Dott Renato Marafioti Presidente Associazione Culturale Format RC, interverranno sugli argomenti. L’Associazione invita le famiglie, i giovani e gli insegnanti a partecipare.