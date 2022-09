“Ora e sempre Viva Maria”: straordinario bagno di folla all’Eremo per la Madonna della Consolazione | FOTO LIVE

10 Settembre 2022 08:28

Un’incredibile folla di fedeli ha accompagnato la Madonna della Consolazione, santa patrona di Reggio Calabria, nell’uscita dall’Eremo per l’inizio della processione della festa cittadina

Sarà per la voglia matta di stringersi al proprio ultimo baluardo di fede, punto di riferimento di una città sempre più depressa e degradata; sarà soprattutto per ritrovarla dopo due anni pesantemente condizionati dal Covid, in cui la processione era stata annullata; sarà semplicemente per rinnovare la tradizionale fede di una comunità.

Fatto sta che stamani per l’uscita della Sacra Effige della Madonna della Consolazione dall’Eremo di Reggio Calabria si è raccolta una folla davvero straordinaria: decine di migliaia di persone, molte di più rispetto a quanto non sia mai capitato almeno nell’ultimo decennio, come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo.

Dopo una nottata di veglia così come da tradizione, il Quadro della Madonna della Consolazione ha appena lasciato la chiesa dell’Eremo di Reggio Calabria per raggiungere in processione il Duomo, la Cattedrale cittadina, dove rimarrà per circa due mesi. Nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo le immagini in diretta.