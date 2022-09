Domenica di cultura a Reggio Calabria: apertura straordinaria dei siti archeologici in centro, gli orari

11 Settembre 2022 11:37

Il personale del Ministero della Cultura provvederà con orario 18:00-21:00 all’apertura dell’ipogeo di Piazza Italia, delle Mura greche e delle Terme Romane, mentre quello comunale garantirà l’ingresso al Castello Aragonese e alla Pinacoteca civica

La Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia in collaborazione con il Comune di Reggio Calabria, Assessorato alla Cultura, in occasione delle celebrazioni mariane, riprese dopo due anni di interruzione a causa della pandemia, propone, per oggi domenica 11 Settembre 2022, un ricco programma di aperture straordinarie dei siti archeologici reggini: il personale del Ministero della Cultura provvederà con orario 18:00-21:00 all’apertura dell’ipogeo di Piazza Italia, delle Mura greche e delle Terme Romane, mentre quello comunale garantirà l’ingresso al Castello Aragonese e alla Pinacoteca civica. L’Associazione IN.SI.DE. organizzerà, con partenza alle ore 19 da Piazza Italia, una camminata archeologica, definita “Magna Grecia” che si snoderà lungo i siti archeologici posti lungo la via Marina.

Ricordiamo, inoltre, le attività previste con il progetto “Sunoicheo” (per info www.reggiocal.it) promosso dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Reggio Calabria in collaborazione con Bluocean e Scena Nuda, e l’installazione di Emanuela Zavattaro all’interno dell’Ipogeo di Piazza Italia.