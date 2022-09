Reggio Calabria, nasce la scuola calcio Rhegion 730 FC. E annuncia l’open day

8 Settembre 2022 12:43

Il comunicato della Rhegion 730 FC, nuova scuola calcio nata nella città dello Stretto

“La famiglia Rhegion abbraccia diverse generazioni di atleti, le nostre squadre infatti, da quella che partecipa al campionato FIGC a quelle che partecipano ai campionati amatoriali, coprono fasce di età che vanno dai 15 ai 70 anni. Ma non ci bastava, volevamo coprire tutte le fasce di età. Ed è così dunque che nasce la nuova scuola calcio Rhegion 730 FC, non un semplice ‘parcheggio’ per i vostri piccoli ma qualcosa che ameranno tantissimo ed in cui saranno seguiti da tecnici qualificati FIGC e con grande esperienza nel lavoro con i più piccoli, per quanto riguarda gli aspetti tecnici e ludici; uno staff pedagogico per quanto riguarda la componente educativa”. Così nel comunicato la Rhegion 730 FC, nuova scuola calcio nata nella città dello Stretto.

“Attraverso queste attenzioni proponiamo dunque un servizio completo in cui al centro c’è il vostro piccolo, al quale saranno dedicate attenzioni sia dal punto di vista dell’attività fisica che dal punto di vista educativo. In modo tale che divertimento e crescita seguano un unico filo conduttore e siano implementati da professionisti qualificati ed appassionati del loro lavoro”, si legge ancora nella della scuola calcio, che poi annuncia un open day per coinvolgere tutti i bambini che vorranno cimentarsi in questa nuova avventura: “il 13 settembre iniziano gli open days gratuiti, porta i tuoi bambini senza alcun impegno: in modo totalmente gratuito fino a fine settembre potrai farli partecipare alle sedute di allenamento ogni martedì e venerdì dalle 15 alle 17 presso il centro sportivo sito in Via Pio XI (di fronte il negozio SportWorld). Fai questo regalo ai tuoi bambini, falli diventare piccoli guerrieri di Rhegion. Per info 3288248712″.