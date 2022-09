Reggio Calabria, lutto nel mondo della fotografia: è morto Aldo Fiorenza

5 Settembre 2022 12:24

Una notizia triste ha aperto questa settimana di settembre a Reggio Calabria: la città, infatti, piange la scomparsa di Aldo Fiorenza. Fotografo stimato, apprezzato e voluto bene da tutti, se n’è andato dopo aver lottato contro una lunga malattia. Tantissimi i messaggi in questi minuti sui social: a ricordarlo, tanti colleghi ma anche società di calcio, per non parlare dei gruppi Facebook legati alla Reggina.

Aldo, infatti, oltreché bravissima persona, con una passione smisurata per la fotografia, era ovviamente tifoso della Reggina e del calcio in generale. Spesso presente al Granillo, girava i weekend pomeridiani tra i campi della città per seguire anche le squadre dilettantistiche. Tra quelle a cui era più affezionato, la ReggioMediterranea. Immancabile, e storica, infatti, la sua presenza al Longhi Bovetto. E non per niente la società reggina lo ha voluto salutare con un profondo messaggio: “È andato via in punta di piedi il nostro Aldo. Un gentiluomo d’altri tempi, un amico, un fratello. Lascerai un vuoto incolmabile in tutti noi e in tutto il mondo della fotografia. Ti porteremo per sempre nel nostro cuore proprio come tu hai fatto in questi anni seppur fisicamente lontano ma sempre vicino col pensiero. Ciao Maestro, ci mancherai”.

Anche la redazione di StrettoWeb si unisce al dolore della famiglia e formula le più sentite condoglianze.