Reggio Calabria, è morto l’avvocato Panuccio: addio a un’icona dell’avvocatura

21 Settembre 2022 12:26

Reggio Calabria, lutto in città per la morte del noto avvocato Panuccio

E’ morto stamani il noto avvocato di Reggio Calabria Alberto Panuccio, icona dell’avvocatura reggina. L’avvocato Panuccio aveva 92 anni ed era molto conosciuto in città: è stato per parecchio tempo presidente dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, docente di Diritto Civile e Diritto Processuale Civile all’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Panuccio si era laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Messina nel 1950 ed era iscritto all’albo dei Procuratori Legali dal 1954.

Tanti i messaggi di cordoglio tra cui quello del Presidente del Coni, Maurizio Condipodero che scrive: “Oggi l’Avvocatura reggina perde uno dei suoi figli migliori. Fai buon viaggio, Presidente Panuccio. In Paradiso ti accompagnino gli Angeli, al tuo arrivo ti accolgano i martiri, e ti conducano nella Santa Gerusalemme“.

Demetrio Arena, ex Sindaco di Reggio Calabria, scrive: “Grande Avvocato bella persona“.

Oreste Romeo, noto avvocato reggino, saluta così l’avvocato Panuccio: “Profondamente addolorato. Si è spento il Maestro dei Maestri. Toga di prestigio assoluto“.

“L’Avv. Alberto Panuccio, un eccellente professionista, un galantuomo e, soprattutto, un caro amico, è andato avanti… R.I.P“. Così lo ricorda il collega Alfonso Mazzuca.

Giuseppe Strangio pubblica un’altra foto scrivendo “Addio carissimo amico, Uomo straordinario, Lions e professionista eccellente. Mancherai a tutti noi. Che la terra ti sia lieve“.

Morte avvocato Panuccio, il cordoglio della Città metropolitana

“La Città Metropolitana di Reggio Calabria esprime sentimenti di profondo e partecipato cordoglio per la scomparsa del professor Alberto Panuccio, fine giurista, punto di riferimento per l’Avvocatura reggina e già presidente, per lungo tempo, dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria”. E’ quanto afferma in una nota il Sindaco facente funzioni della Città metropolitana, Carmelo Versace che aggiunge: “Alla figura di Panuccio si accompagnano ricordi indelebili legati al costante e proficuo impegno che l’insigne professionista reggino ha profuso nel corso della propria lunga e prestigiosa carriera, operando a favore della giustizia e per la crescita della comunità forense, in ambito accademico e all’interno del mondo della professioni e della ricerca. Un percorso umano e professionale – prosegue il rappresentante di Palazzo “Corrado Alvaro” – sempre caratterizzato dalla ricerca del dialogo e dalla sincera apertura al confronto pacato e costruttivo. Figura nobile e persona d’altri tempi della cui memoria ed eredità morale e culturale, la città di Reggio Calabria dovrà farsi fedele custode e interprete. Ci stringiamo attorno alla famiglia Panuccio rinnovando la vicinanza e l’abbraccio sincero dell’Amministrazione e di tutta la comunità metropolitana di Reggio Calabria”.

Il cordoglio della Fondazione Falcomatà per la scomparsa dell’Avvocato Professor Alberto Panuccio

La Fondazione Italo Falcomatà e la sua presidente Professoressa Rosa Neto Falcomatà esprimono sentimenti di profondo cordoglio per la scomparsa dell’Avvocato Professor Alberto Panuccio. “Docente di Diritto Civile e Diritto Processuale Civile presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Mediterranea, a lungo Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, il Professore Panuccio – si legge in una nota della Fondazione – è stato un faro per il mondo della giustizia nella nostra Città. Giurista di lungo corso, straordinario professionista, fine studioso ed attento ricercatore, il Professore Panuccio è da sempre un punto di riferimento assoluto per tanti giovani che nella nostra città si sono affacciati al mondo della professione di avvocato”. “La sua scomparsa – scrive ancora la Fondazione Falcomatà – lascia un vuoto enorme nella comunità forense reggina, non solo per le sue indiscusse capacità professionali, ma soprattutto per la sua capacità di affiancarle ad uno spirito gentile ed onesto, da sempre al servizio della sua città. Alla famiglia e a quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo durante la sua attività, giungano le condoglianze ed il cordoglio da parte della Fondazione”.

Il cordoglio della Camera degli Avvocati Tributaristi della Provincia di Reggio Calabria

“La Camera degli Avvocati Tributaristi della Provincia di Reggio Calabria esprime profondo cordoglio per la scomparsa dell’ Avvocato Alberto Panuccio, Maestro di vita e di professione, autorevole Guida dell’Avvocatura reggina”. E’ quanto afferma in una nota il Presidente, Avv. Antonino Quattrone. “Il Presidente Panuccio ci lascia un patrimonio enorme di Cultura, di Saggezza, di Passione e di grandi valori etici. Alla famiglia va il nostro pensiero e le più sentite condoglianze”, conclude.