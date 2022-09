Reggio Calabria: dopo l’incidente sfiorato messa in sicurezza la scalinata di Via Fiume

20 Settembre 2022 12:11

La mancanza dei gradoni non era segnalata ed una signora anziana hai rischiato una caduta nei giorni scorsi

La scalinata di via Fiume è stata messa in sicurezza e prossimamente partiranno i lavori di sistemazione. Dopo l’articolo pubblicato su StrettoWeb e le varie segnalazioni dei cittadini residenti, la ditta autorizzata ha circoscritto l’area in modo che, in attesa della sistemazione dei gradoni, possano evitarsi brutte sorprese. Un’anziana signora nella serata del 15 settembre, nel buio della via, non si era accorta dell’assenza delle lastre di pietra e senza l’intervento di un passante sarebbe certamente incappata in una rovinosa caduta.

Con la riapertura delle scuole la zona situata in pieno centro a Reggio Calabria, inoltre, diventa uno snodo di passaggio per molti bambini e ragazzi, era necessario intervenire. Si attendono quindi i lavori di riparazione, ma intanto è questo segnale che qualcosa si sta muovendo.