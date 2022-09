Reggio Calabria, maxi blitz ad Arghillà: 14 arrestati e denunciati per vari reati | DETTAGLI

22 Settembre 2022 12:13

Reggio Calabria, Focus ‘ndrangheta: servizio di controllo del territorio e di prevenzione nel quartiere di Arghillà

Continuano, senza sosta, i controlli predisposti nell’ambito del Piano di azione nazionale e transnazionale Focus ‘ndrangheta, estesi all’intero territorio cittadino.

Ieri, la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia locale ed i Vigili del Fuoco hanno effettuato un servizio congiunto di controllo straordinario del territorio presso il quartiere reggino di Arghillà.

Per la Polizia di Stato, il dispositivo di sicurezza e di controllo straordinario del territorio ha visto la sinergia operativa di numerosi Agenti in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, coadiuvati dalle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Siderno, supportati dal personale specializzato del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica, del XII Reparto Mobile di Reggio Calabria e con il supporto operativo del personale e dei mezzi aerei del V Reparto Volo.

In un particolare contesto operativo, gli operatori della Polizia di Stato e della Polizia Municipale, coadiuvati dal personale dell’Enel e del Servizio Idrico Comunale, hanno predisposto una serie di controlli, con la presenza di numerosi equipaggi e le operazioni sono state attentamente monitorate dalle telecamere di sicurezza, istallate a bordo dell’elicottero della Polizia di Stato in sorvolo sull’obiettivo.

Questo il consuntivo dell’attività svolta. Sono state effettuate 41 perquisizioni domiciliari. Sono state arrestate 5 persone per il reato di furto di energia elettrica e altre 2 persone sono state denunciate per il medesimo reato. È stata rinvenuta e sequestrata una pistola clandestina corredata da 13 cartucce. Per detenzione illegale di arma bianca è stata denunciata 1 persona ed altre 3 persone sono state denunciate per il reato di furto di acqua. Ulteriori 3 soggetti sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di furto di acqua e occupazione abusiva.

Nell’ambito dei predetti servizi sono state, altresì, rinvenute e sequestrate 4 centraline Magneti Marelli decodificate e predisposte per agevolare il furto di autovetture e 4 targhe di mezzi di trasporto. Infine sono state sequestrate 9 piante di marijuana, diciotto involucri contenente sostanza stupefacente del tipo eroina per un peso complessivo di 12 grammi e 35 involucri contenenti circa 100 grammi di marijuana. Il dispositivo di sicurezza proseguirà anche nei prossimi giorni in città ed in provincia.