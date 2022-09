Reggio Calabria, a Masella tutto pronto per la festa dei Santi Cosma e Damiano: il programma

23 Settembre 2022 22:12

La borgata di Masella si accinge a vivere la festa dei Santi patroni Cosma e Damiano, guidata dal neo parroco don Giovanni Zampaglione. La festa si apre con il triduo in onore dei Santi medici e martiri, che prevede il Rosario e la Santa Messa alle ore 16:30 nei giorni di venerdì, sabato e domenica. La celebrazione solenne domenicale sarà seguita dalla Processione dei Santi per le vie del Paese, per la prima volta dopo la pandemia. Lunedì 26 settembre, come da tradizione, il giorno della solennità dei Santi, la messa verrà celebrata alla Cappelluccia a essi dedicata.

Il programma civile prevede: il venerdì pomeriggio alle 17 i giochi in piazza e i gonfiabili per i più piccoli; il sabato alle 21 lo spettacolo musicale dei “Taranta Jonia” e la domenica, sempre alle 21, lo spettacolo “I Briganti italiani”; i fuochi d’artificio chiuderanno la festa patronale di Masella. L’associazione Vincenzo Luca Romeo, in collaborazione con la parrocchia dei Santi Cosma e Damiano e la Consulta delle associazioni del Comune di Montebello Jonico, ha indetto un “photo contest” dedicato a don Pietro Polimeni, un parroco che ha esercitato la sua missione in questa borgata, ma è volato via troppo presto. Il tema del concorso fotografico è “la festa e la processione dei Santi Cosma e Damiano”. Il termine della consegna delle foto è fissato al 9 Ottobre, la partecipazione è gratuita e la Giuria premierà le prime tre classificate. A sponsorizzare l’evento è Photo Shop di Fabio Di Maio.