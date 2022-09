Reggio Calabria, Marcianò: “torno a insegnare ‘a titolo gratuito’ alla Mediterranea”

18 Settembre 2022 11:19

L’avvocato e Consigliere Comunale promette grande impegno, e ricorda: “quando ho difeso l’Università di Reggio Calabria ho creduto che fosse un dovere perché si tratta di una realtà accademica prestigiosa e laboriosa”

“Felice di ritornare ad insegnare “a titolo gratuito” alla Mediterranea”. A renderlo noto Angela Marcianò, Consigliere Comunale di Reggio Calabria, tramite le proprie pagine social. “Quando ho difeso l’Università di Reggio Calabria ho creduto che fosse un dovere perché si tratta di una realtà accademica prestigiosa e laboriosa – prosegue – . Per queste ragioni (nonostante io sia dipendente a tempo pieno dell’Università degli Studi Messina) ho deciso di partecipare ad un avviso di selezione, per soli titoli, per la copertura di insegnamenti vacanti dei corsi di studio afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane”.

Il leader di Impegno e Identità spiega, infine, che il suo impegno per l’Università sarà elevato: “ad ogni nostra convinzione deve seguire un’azione ed un impegno consequenziale e coerente”.