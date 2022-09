Reggio Calabria, manca la luce in centro: “presso la scuola Genoese attività sospese solo per oggi”

19 Settembre 2022 10:41

Enel Distribuzione ha comunicato l’interruzione della fornitura elettrica fino alle 16.30 di oggi

Lezioni interrotte presso la Scuola dell’Infanzia Comunale “Genoese”, situata in pieno centro storico a Reggio Calabria. E’ quanto si legge in una nota diffusa dal Comune: “preso atto dell’avviso con il quale Enel Distribuzione ha comunicato l’interruzione della fornitura elettrica, programmata per lunedì 19 settembre, dalle ore 8:30 alle ore 16:30, si informano i genitori degli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia Comunale “Genoese” che le attività didattiche verranno sospese, per la sola giornata del 19 settembre 2022”.

I bambini dunque, superati i disservizi di oggi, potranno tornare nelle proprie aule già dalla giornata di domani.