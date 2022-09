Reggio Calabria, Malika Ayane in concerto sul Lungomare per Festa di Madonna | DETTAGLI

7 Settembre 2022 18:20

Reggio Calabria, Malika Ayane ha fatto sapere che terrà un concerto gratuito il 13 settembre alle ore 21:00 a piazza Indipendenza

Finalmente, ad appena 6 giorni dalla serata conclusiva dell’attesissima Festa di Madonna, inizia a trapelare qualcosa sul concerto che segnerà la fine delle festività. In queste ore, infatti, Malika Ayane, ha fatto sapere che terrà un concerto gratuito il 13 settembre alle ore 21:00 a piazza Indipendenza. Al momento ancora non è arrivata l’ufficialità da parte del Comune di Reggio Calabria che non ha ancora fornito alcuna informazione e, interpellato fino a stamani, non è stato in grado di fornire risposte sul programma delle celebrazioni civili mai rimasto così segreto fino a pochi giorni prima dell’evento.

Per fortuna è stata direttamente l’artista ad annunciare il concerto. Malika Ayane è una cantautrice e violoncellista italiana che ha partecipato cinque volte al Festival di Sanremo: la prima volta nella sezione Giovani nel 2009, conquistando il secondo posto grazie al brano Come foglie; poi nel 2010, vincendo il Premio della Critica “Mia Martini” e il Premio della Sala Stampa Radio e Tv nella categoria Artisti con la canzone Ricomincio da qui e scatenando la rivolta dell’orchestra che stracciò platealmente gli spartiti in contestazione del televoto che relegò la cantante al quinto posto; nel 2013 con il singolo E se poi, nel 2015, con Adesso e qui (nostalgico presente), con cui si classifica terza e che le permette di conquistare per la seconda volta il Premio della Critica e nel 2021 con Ti piaci così.