Reggio Calabria, Livoti rilancia la Tribuna Politica: “pubblico incontro con i politici in vista delle Elezioni”

13 Settembre 2022 16:30

Giuseppe Livoti, presidente di “Le Muse”, invita i politici per un confronto pubblico in vista delle prossime Elezioni: appuntamento per il 21 settembre

In prossimità del voto del 25 settembre 2022 il presidente Muse prof. Giuseppe Livoti fa un appello ai vari candidati per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Un invito a partecipare ad un pubblico incontro mercoledì 21 settembre alle ore 18 presso la Sala D’Arte Le Muse di via San Giuseppe 19. “Le associazioni culturali – afferma Livoti – sono di per sè apartitiche poiché i vari soci e simpatizzanti provengono da estrazioni culturali, politiche e formative diverse.

Ma ciò non toglie che è compito dei sodalizi associativi informare con quel senso di approfondimento che dovrebbe portare la gente a sapere ed a conoscere chi ci rappresenterà a livello nazionale soprattutto in un tempo quale è il nostro che vive di disaffezione alla politica, di allontanamento dalle piazze e senza momenti di confronto autentico. Il 25 settembre si vota per eleggere la XIX legislatura. Quella che entrerà nell’esercizio delle sue funzioni sarà la XIX legislatura della storia della Repubblica, della seconda volta che si voterà con la legge elettorale Rosato (il cosiddetto “Rosatellum”) e della prima volta che si eleggeranno i membri del parlamento dopo la riforma del 2020. Quest’ultima ha modificato gli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione, riducendo il numero di membri della Camera dei deputati da 630 a 400 (con quelli riservati alla circoscrizione estero che passano da 12 a 8) e del Senato da 315 a 200 (da 6 a 4 per la circoscrizione estero). I nuovi membri del parlamento rimarranno in carica cinque anni.

Proprio per questo facciamo appello a vari candidati affinchè tramite la nostra email lemusereggio@tiscali.it ci facciano sapere il loro interesse a partecipare a questo pubblico incontro. I partecipanti alla “Tribuna Politica Muse” avranno a disposizione 10 minuti per riassumere la propria idea, le loro proposte e la loro appartenenza, mentre nella seconda parte del dibattito, il pubblico presente potrà porre delle domande ai candidati per approfondire determinate tematiche. Gli interventi saranno in ordine di pubblico sorteggio. Per una questione di organizzazione si ricorda ai politici che vogliano aderire a “Tribuna Politica Muse” di inviare email alla nostra segreteria con eventuali contatti entro le 24 di lunedì 19 settembre per poter organizzare tutto al meglio”.