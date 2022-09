Reggio Calabria, la lettera di un turista: “nella città della mitica Viola non ho trovato campi da basket gratuiti”

7 Settembre 2022 11:43

Un turista in vacanza a Reggio Calabria non ha trovato un playground nel quale giocare a basket con gli amici: un paradosso nella città della mitica Viola

Chi l’ha detto che una vacanza debba essere solo mare, sole e relax? Sempre più turisti preferiscono al “dolce far niente” una serie di attività per impiegare le proprie giornate durante ferie e vacanze e lo sport è una di quelle più gettonate. Un turista, appassionato di basket, ha inviato un’email alla redazione di StrettoWeb segnalando la difficoltà nel trovare un campetto gratuito nel quale giocare con amici o ragazzi del luogo. Un vero e proprio paradosso nella città della mitica Pallacanestro Viola, città che ha ospitato un piccolo Kobe Bryant e nella quale Manu Ginobili ha scritto le prime pagine importanti della sua gloriosa carriera.

Il basket, tristemente, non gode dello stesso “appeal” del calcio, ma condivide come per gli altri sport la difficoltà nel doversi misurare con i problemi atavici della città: bassa priorità nella scala di interesse delle istituzioni, scarsa manutenzione, incuria dei luoghi deputati al gioco. Pensate a quanto sarebbe bello avere un playground in zona Lungomare, come accade negli USA. Ma ci accontenteremmo anche di vederne 2-3 in più sparsi per la città. Di seguito la lettera rivolta al sindaco f.f. Paolo Brunetti, all’Assessore allo Sport Lucia Anita Nucera, all’Assessore al Turismo Irene Vittoria Calabrò, all’Assessore ai lavori Pubblici Rocco Albanese e alla Pallacanestro Viola.

“Sono Alberto Fracchetti, appassionato di basket, vivo in Trentino e sono stato in vacanza, tra le altre località calabresi, anche a Reggio di Calabria, ospite di alcuni amici. Nel mio bagaglio come faccio sempre, ho portato con me un pallone da basket per trovare un campetto, dove giocare e divertirmi con gli amici o sfidare qualcuno del posto. Con mio profondo stupore, non ho trovato tracce di un campetto in città, nemmeno, come si trova in altre località, sul lungomare.

Mi sarei aspettato il contrario, vista la grande attrazione turistica della Calabria e la ricca tradizione e visibilità cestistica avuta dalla Viola Reggio Calabria in passato. Premesso ciò, chiedo all’Amministrazione Comunale di Reggio di Calabria di farsi carico, nel limite delle proprie possibilità e competenze, di trovare uno spazio adeguato e le risorse economiche per la realizzazione di un campetto da basket all’aperto fruibile da tutti, dove possano divertirsi i turisti e ancor più i giovani e gli sportivi del posto. Ringraziando per l’attenzione e sperando di avervi stimolato positivamente, colgo l’occasione per porgere i miei più cordiali saluti“.