Reggio Calabria, Castore cerca una nuova figura professionale: come presentare domanda | PDF

27 Settembre 2022 15:40

La società in house del Comune di Reggio Calabria per la gestione dei servizi cerca una figura professionale, quella di Operaio Manutentore-Idraulico. La posizione è aperta e chiunque ne possegga i requisiti ha diritto a presentare domanda

Nuovo incarico in Castore. La società in house del Comune di Reggio Calabria cerca una figura professionale, quella di Operaio Manutentore-Idraulico. La posizione è aperta e chiunque ne possegga i requisiti ha diritto a presentare domanda. “La Castore Servizi Pubblici Locali S.r.l. – si legge – con riferimento alla posizione di Operaio Manutentore-Idraulico comunica l’indizione di un avviso di Selezione per la formazione di una long list per l’eventuale assunzione a tempo determinato di unità di personale, mediante selezione per titoli e prova pratica”.

Tra i dettagli c’è la posizione organizzativa (livello III, CCNL Multiservizi) e la tipologia di contratto, a tempo determinato fino a 40 ore settimanali. La scadenza dei termini per presentare la domanda è alle 24 del 14 ottobre 2022. Come presentarla? Qui di seguito il file PDF con l’avviso completo in cui sono contenute tutte le informazioni, tra cui anche l’allegato con il modulo da compilare per inviare la candidatura.