Reggio Calabria, lavori non segnalati e parcheggi selvaggi: maxi ingorgo al Parco Caserta, bloccati in centinaia | FOTO LIVE

12 Settembre 2022 11:37

Reggio Calabria, enorme ingorgo provocato da lavori e parcheggi irregolari nella zona del parco Caserta. Le immagini in diretta

Un enorme ingorgo sta paralizzando il traffico nella zona del parco Caserta, in centro a Reggio Calabria. Il traffico è provocato in parte dei lavori in corso nella strada del parco, con ruspe e altri mezzi che determinano una marcia a passo d’uomo, lavori che non solo vengono effettuati in pieno giorno feriale ma che non sono neanche segnalati in precedenza per consentire il deflusso automobilistico su percorsi alternativi. Ma un’altra causa del maxi ingorgo sono i parcheggi completamente abusivi sui marciapiedi, sulla corsia preferenziale degli autobus, in divieto di sosta ambo i lati. Il bus 17 è rimasto bloccato e ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.