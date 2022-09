Reggio Calabria, a breve l’inizio dei lavori di riqualificazione del Pianeta Viola

27 Settembre 2022 14:50

Il Consigliere Comunale con delega allo Sport, Giovanni Latella, annuncia l’inizio dei lavori di riqualificazione del Pianeta Viola

Mattinata all’insegna dello sport a Palazzo San Giorgio. Quest’oggi, alla presenza del Sindaco Brunetti e del Consigliere Comunale con delega allo Sport Giovanni Latella, è stata effettuata la presentazione del roster della Pallacanestro Viola per la stagione 2022-2023. Oltre a fare la conoscenza dei cestisti (tutti nuovi), la conferenza ha offerto l’occasione per presentare un’importante novità riguardante il futuro del Pianeta Viola. Il Consigliere Latella ha, infatti, annunciato l’inizio dei lavori di riqualificazione, entro breve, al fine di poter riconsegnare alla società neroarancio una struttura di vitale importanza per il basket reggino.

:”A breve inizieranno i lavori per la riqualificazione del Pianeta Viola. – ha dichiarato Latella – La lungimiranza della Viola sta anche nel fatto di aver creato, in passato, un importante centro sportivo, forse uno dei pochi a livello nazionale. Noi come Amministrazione della Città Metropolitana stiamo cercando di attivarci per far ritornare questa struttura, importante sia per gli allenamenti sia come foresteria per i ragazzi, nella disponibilità della società. Mi auguro che questi lavori possano finire presto“.