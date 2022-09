Reggio Calabria, la prima Riunione di Zona 27 dei Lions

19 Settembre 2022 13:12

L’Accademia di Reggio Calabria ha ospitato la prima Riunione di Zona 27 dei Lions

Gli splendidi saloni de L’Accademia di Reggio Calabria – luogo noto per le prelibatezze gastronomiche e divenuto oramai centro culturale e di divulgazione artistica per l’intera città di Reggio grazie allo spirito di innovazione e all’intraprendenza del suo Chef Filippo Cogliandro – hanno ospitato la prima Riunione di Zona 27 dei Lions, presieduta dall’Avv. Giuseppe Strangio.

E’ stata una interessante e piacevole mattinata di lavoro sul tema del “Service” a cui hanno preso parte tutti i presidenti del Club della Zona: Natina Cristiano Ippolito (Reggio Host), Rosalba Abenavoli (Castello Aragonese), Sebino Bellini (Rhegion), Ornella Attisano (Città del Mediterraneo), Giovanna Cusumano (Reggio Sud Area Grecanica) e Polo Pensabene in rappresentanza del Presidente Mimmo Praticò (Villa San Giovanni Fata Morgana). Presente all’importante riunione il Presidente della XI Circoscrizione Lions Pippo Ventra che ha portato il saluto del Governatore del Distretto 108Ya Franco Scarpino.

E’ stato gradito ospite dei Lions il Presidente ff della Città Metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace per fare il punto sull’ambiziosa candidatura della Città metropolitana reggina e della Locride quale Capitale della Cultura 2025, fortemente voluta dai Lions e dal Governatore Scarpino. Il progetto si affianca ed integra quello della istituzione della “Biennale dello Stretto”, costruito in sinergia tra le due città metropolitane di Reggio e Messina.

La riunione ha preso avvio con la visione di un video molto suggestivo sulla straordinaria attività di servizio condotta dai Lions in tutto il mondo. I Lions, fondati da Melvin Jones nel 1917, sono presenti in oltre 210 Paesi e contano oggi oltre un milione e quattrocentomila soci. Solo nel 2022 i Lions sono riusciti a raccogliere attraverso la Fondazione internazionale (LCIF) l’incredibile somma di 324 milioni di dollari che è stata destina in beneficenza per chi ne ha più bisogno in tutto il pianeta. Un’organizzazione benemerita, dunque, che anche a Reggio è molto presente e radicata.

La riunione della Zona 27 è stata condotta dal Presidente Strangio. “Abbiamo approfondito il tema del “Viaggio nel Services” proposto ai Club dal Global Action Team distrettuale condotto da Rita Franco, Responsabile Distrettuale GMT, Gianfranco Ucci, Responsabile Distrettuale GST e Rodolfo Trotta, Responsabile distrettuale GLT. I materiali posti in visione hanno offerto ai numerosi officer distrettuali e di Club presenti importantissimi spunti operativi per questo nuovo anno sociale appena avviato. Nel corso del quale – ha aggiunto Strangio – opereremo in sinergia tra i club della Zona analizzando ed affrontando i tanti bisogni del territorio, rafforzando i legami di amicizia tra i soci e tra i Club, facendo squadra con le istituzioni locali, per raggiungere in armonia obiettivi ancora più ambizioni per il bene della comunità. Obiettivi e progetti che comunicheremo dettagliatamente alla cittadinanza e agli altri Lions del Distretto attraverso MyLions, la piattaforma telematica che consente a tutti i soci di conoscere in tempo reale quanto i Lions fanno ogni giorno per le servire l’uomo e la comunità. Programmeremo, infine, più sessioni di formazione lionistica per aggiornare i soci e i Club sugli strumenti per rendere più efficace ed efficiente l’azione dei Lions”.

Alla riunione sono intervenuti anche i Segretari e i Vice Presidenti dei Club della Zona, i Presidenti dei Leo Club di Reggio e Villa San Giovanni, istanza giovanile dei Lions, numerose autorità lionistiche e molti soci interessati a prendere parte da protagonisti al nuovo corso operativo della Zona 27. Fra questi si sono registrati gli interventi di Aristide Bava, Direttore della rivista distrettuale dei Lions, Caterina De Stefano, responsabile distrettuale del Progetto “Lions Quest” che si occupa di disagio e devianza giovanile, Paolo Mobrici, Responsabile distrettuale del Progetto “Promozione della cultura nelle comunità e tra i giovani”, Pino Naim, Responsabile distrettuale del Progetto “Alert” di Protezione civile Lions, Massimo Serranò, componente della staff tecnico-giuridico del Centro di ricerca Lions sulla Pandemia e Mimmo Laruffa, Past Governatore del Distretto 108Ya.