Reggio Calabria, iniziati i lavori per pulire le fiumare: ma il bando è a metà | FOTO

20 Settembre 2022 15:49

Reggio Calabria, al via i lavori di pulizia da erbacce e vegetazione incontrollata nei torrenti

Meglio tardi che mai: sono iniziati i lavori per la pulizia dei torrenti di Reggio Calabria, necessari per garantire la sicurezza della città in caso di fenomeni meteo estremi particolarmente probabili nei mesi autunnali. I lavori di bonifica, però, riguardano al momento soltanto le foci dei principali torrenti cittadini: il Comune dovrebbe indire al più presto un nuovo bando per estendere queste attività anche ai corsi fluviali, ancora invasi da vegetazione incontrollata da tempo che inevitabilmente farà da ostacolo all’acqua in caso di piogge intense.

L’autunno è arrivato, siamo ormai a fine Settembre e l’alluvione della scorsa settimana nelle Marche ha dimostrato la vulnerabilità estrema dei territori in cui non si effettuano le dovute attività di pulizia e manutenzione dei corsi d’acqua. L’augurio è che a Reggio si faccia in fretta, per consentire alle acque piovane di fluire verso valle e sfociare in mare senza ostacoli che possano compromettere la sicurezza della città.