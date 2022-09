Reggio Calabria, Ingroia sull’atto intimidatorio a Cannizzaro: “i clan reagiscono all’offensiva dello Stato contro la ‘ndrangheta”

8 Settembre 2022 14:56

Reggio Calabria, Ingroia: “la vicenda degli spari contro la segreteria del deputato Cannizzaro a Reggio Calabria, a occhio, è un segnale di presenza della ‘ndrangheta”

“La vicenda degli spari contro la segreteria del deputato Cannizzaro a Reggio Calabria, a occhio, è un segnale di presenza della ‘ndrangheta, si batte un colpo per farsi sentire, peraltro in un momento in cui ci sono state nuove operazioni di offensiva della Polizia e della Procura e allora si opera una controffensiva”. E’ quanto ha dichiarato Antonio Ingroia, intervistato da Klaus Davi per il talk KlausCondicio.

“In campagna elettorale è stato un bello shock“, conclude Ingroia, candidato di Italia Sovrana e Popolare.