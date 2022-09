25 Settembre 2022 13:26

Reggio Calabria, l’incidente si è verificato proprio pochi minuti fa

Un incidente si è verificato pochi minuti fa nella zona sud di Reggio Calabria e precisamente in via Sbarre Centrali. Un’auto, guidata da una ragazza, è andata a sbattere contro le macchine parcheggiate a bordo strada. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sul sinistro.