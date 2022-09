12 Settembre 2022 16:04

Reggio Calabria: l’incidente si è verificato intorno alle ore 14:35 di questo pomeriggio

Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio intorno alle ore 14:35 all’ingresso dello svincolo di via Lia in direzione sud a Reggio Calabria. Nel sinistro è rimasto coinvolto un motociclista che è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ospedale. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia.