17 Settembre 2022 19:20

Reggio Calabria, incidente tra due auto sul ponte della Libertà: rallentamenti al traffico

Un incidente si è verificato poco fa sul Ponte della Libertà a Reggio Calabria. Lo scontro è stato tra due auto che per l’impatto hanno riportato diversi danni ma per fortuna non ci sono stati feriti.

Sul posto ancora non sono arrivate neanche le Forze dell’ordine e i passanti hanno deviato la circolazione dato che le auto incidentale si trovano al centro della carreggiata.

Il traffico quindi sta subendo in questi minuti qualche disagio.