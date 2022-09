Reggio Calabria, la scalinata che non c’è: in Via Fiume anziana signora rischia l’incidente | FOTO

16 Settembre 2022 15:28

La donna con evidenti difficoltà motorie non si era accorta dell’assenza dei gradini, assenti ormai da diversi anni: soltanto un passante l’ha avvertita del pericolo

Incidente sfiorato nella serata di ieri a Reggio Calabria, intorno alle ore 21:00, nella centrale via Fiume. Un’anziana signora, con evidenti difficoltà motorie, stava per percorrere la scalinata di pietra senza sapere però che questa è guasta da diverso tempo: a metà della stessa non sono infatti più presenti gli scalini, sarebbe quindi inevitabilmente caduta. Soltanto grazie all’intervento di un signore che passava da quel punto la signora è stata frenata dal continuare la discesa. La donna è stata aiutata a tornare indietro, con l’uomo che l’ha sostenuta con le proprie braccia fino a riaccompagnarla in alto.

Si tratta di un luogo assolutamente rischioso, soprattutto adesso che è incominciato l’anno scolastico. Nei pressi della via ci sono tanti istituti, tra cui il “Panella” che è molto frequentato, potrebbe anche essere un ragazzo o un bambino inavvertitamente a scendere quelle scale lasciate libere e senza protezione, per poi improvvisamente trovarsi senza più scalini d’avanti. Queste scale si sono smontate accidentalmente in seguito ad un forte alluvione di circa due anni fa; il comune inizialmente ha tentato di ripristinarle, ma i lavori sono stati misteriosamente interrotti e non sono mai più ripresi. La speranza è che dopo questo episodio, che poteva avere un epilogo peggiore, chi di competenza possa prendere in mano la situazione e cerchi di risolverla al più presto.