19 Settembre 2022 11:06

Reggio Calabria, l’incidente ha causato qualche disagio al traffico essendosi verificato in pieno centro

Un brutto incidente stradale si è verificato poco fa sulla via San Francesco da Paola in pieno centro a Reggio Calabria e precisamente a pochi metri dal Duomo. Nel sinistro è rimasta coinvolta un’auto che ha finito la propria corsa su ribaltata su un fianco. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli, il traffico ha subito qualche disagio.