Reggio Calabria, incidente in autostrada: auto finisce contro le barriere new jersey | FOTO

3 Settembre 2022 11:09

Reggio Calabria, l’auto voincolta ha avuto parecchi danni ma per il conducente per fortuna nessun problema

Un incidente si è verificato pochi minuti fa in autostrada a Reggio Calabria, circa 300 metri prima dello svincolo di Catona, periferia nord della città, nella carreggiata Nord. Nel sinistro è rimasta coinvolta una vettura che ha finito la corsa contro le barriere di cemento new jersey dopo una violenta carambola.

Parecchi danni alla vettura ma per il conducente per fortuna nessun problema. Al momento non si conoscono le dinamiche del sinistro, nè se siano coinvolti altri mezzi. Sul posto è prontamente intervenuta la Polizia Stradale che sta regolando il traffico.