Reggio Calabria, nasce l’organizzazione di volontariato “Il Sorriso di Natale e Chiara – Onlus”

L’associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e intende operare nel/i settore/i di Assistenza sociale e Sociosanitaria

“Il Sorriso di Natale e Chiara – Onlus” è un’organizzazione di volontariato riconosciuta come associazione con D.lgs. 4 dicembre 1997 n.460, con sede a Reggio Calabria in Via Torrente Malavenda 21/a nasce principalmente dal sorriso di Natale e Mariachiara e poi dalla forza di volontà di 11 persone che hanno deciso di mettere insieme le proprie forze, idee, saperi, conoscenze affinché questa realtà diventi più grande e possa aiutare sempre più persone. Natale e Mariachiara sono due fratelli di 25 e 12 anni, provenienti da un paesino dell’entroterra reggino e residenti nella città di Reggio Calabria.

Essi sono affetti da “Paraparesi spastica ereditaria SPG35 FAHN”, malattia neurodegenerativa comprendente 60 casi in tutto il mondo e 5 in Italia. L’associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e intende operare nel/i settore/i di Assistenza sociale e Sociosanitaria. Inoltre, intende continuare a finanziare e riuscire a mantenere attiva l’unica ricerca, ai fini di una cura, in Canada e tramite fondi raccolti da molte attività organizzate cercheranno di realizzare progetti per la pubblica utilità, perché in fondo ognuno di noi potrebbe essere Natale e Chiara.

L’associazione è composta dal:

Presidente: Dott. Alvaro Carmine

Vicepresidente: Alvaro Rocco

Segretaria: Ranieri Carmen

Tesoriere: Alvaro Antonio

Consiglieri: Alvaro Giuseppina, Martino Daniel, Aluculesei Madalina Georgiana, Nunnari Enrica Miriam Pia, Al Sayyad Alessandra, Sciarrone Mariachiara, Alvaro Eufemia.

I valori del codice etico che ha portato queste 11 persone ad unirsi e dare vita ad una nuova realtà che cercherà ogni giorno di diventare più grande sono: