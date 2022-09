Reggio Calabria, il 6 ottobre riunione straordinaria del Consiglio Comunale: i punti all’ordine del giorno

30 Settembre 2022 15:23

Il 6 ottobre riunione straordinaria del Consiglio Comunale di Reggio Calabria

Vincenzo Marra, presidente del Consiglio Comunale, comunica che: “ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e dell’art. 47 dello Statuto Comunale, si comunica che il Consiglio Comunale è convocato, in sessione straordinaria, per il giorno 06.10.2022 alle ore 9.00 presso la sala consiliare “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio, per procedere alla discussione dei seguenti argomenti, posti all’ordine del giorno:

APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 14 E 15 LUGLIO 2022; APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 E 29 LUGLIO 2022; RATIFICA DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 152 DEL 08/08/2022 AVENTE AD OGGETTO “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 AI SENSI DELL’ART. 175 COMMA 4 DEL DLGS 267/2000 – APPROVAZIONE. APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL’ESERCIZIO 2021. AL SENSI DELL’ART. 11-BIS, D.LGS. N. 118/2001 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, SERVIZIO ANTINCENDIO E VIGILANZA PRESSO IL TEATRO COMUNALE “F. CILEA” – ANNO 2019; PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DI RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. COMMA 1 LETTERA A) D. LGS N. 267/2000 – SENTENZA N. 23/2022 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI REGGIO CALABRIA – RG N-2284/18 – CAUSA COTRONEO FRANCESCO C/O COMUNE DI REGGIO CALABRIA (FASC. 75563/C); RICONOSCIMENTO DEBITO – SENTENZA N. 459/2022 TAR SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA — R.G.N. 351/2021 CAUSA MORABITO MARINA C/COMUNE DI REGGIO CALABRIA – FASC. 78609/C; APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE MOZIONE PROPOSTA DI INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO PER LA TOPONOMASTICA; MOZIONE “NO ALLO SPOSTAMENTO DEI BRONZI DI RIACE: ELEMENTO FONDANTE DELL’IDENTITA’ REGGINA”

Nel caso In cui la seduta in prima convocazione del civico consesso andrà deserta per mancanza del numero legale, il Consiglio è convocato in seduta straordinaria di seconda convocazione il giorno 07.10.2022 alle ore 9.00″.