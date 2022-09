Reggio Calabria, il 21 settembre si svolgerà l’iniziativa “Noi abbiamo scelto”

20 Settembre 2022 11:02

L’iniziativa è promossa dall’Associazione IPAZIA – Centro Donne contro la violenza – R.C. e dalle DEMOCRATICHE – Area Metropolitana di R.C. All’evento saranno presenti i candidati alle consultazioni politiche per la Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica

“Mercoledì 21 settembre 2022, alle ore 18, presso il Cineteatro Metropolitano, sito in via Nino Bixio, 44, Reggio Calabria, si svolgerà l’iniziativa “Noi abbiamo scelto” promossa dall’Associazione IPAZIA – Centro Donne contro la violenza – R.C. e dalle DEMOCRATICHE – Area Metropolitana di R.C.. All’evento saranno presenti i candidati alle consultazioni politiche per la Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del prossimo 25 settembre del Partito Democratico.

Il Sud e l’Italia, in questo difficile momento storico, in cui potrebbero essere messi a repentaglio 70 anni di democrazia e di diritti conquistati, devono respingere le forze politiche che vogliono far adottare al popolo italiano quell’autonomia differenziata, tra le regioni a statuto ordinario, che porterebbe ad aumentare le disuguaglianze, mettendo in discussione il patto di solidarietà sancito della nostra Costituzione.

L’autonomia differenziata non sarà solo un piccolo ulteriore scivolamento di un sistema già disuguale, sarà, invece, l’inizio di una valanga delle cui conseguenze i cittadini, del Sud in particolare, si accorgeranno soltanto dopo il punto di non ritorno dell’approvazione: regioni ricche del nord che potranno trattenere fino a nove decimi del proprio gettito fiscale per spenderlo nei propri territori, e che avranno competenze, come già le hanno per la sanità, per altre materie importantissime finora totale esclusiva dello Stato, come la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, la tutela della salute, l’Istruzione, la tutela del lavoro, i Rapporti internazionali e con l’Unione europea.

Verrà distrutto quel patto nazionale che fino a oggi era chiamato a rispondere delle disuguaglianze sociali, a vigilare sul nostro patrimonio collettivo – i beni culturali e l’ambiente – a garantire i diritti dei cittadini, gli stessi, per tutti.

Diritti che non DEVONO essere mai più messi in discussione e calpestati”. È quanto comunicato alla stampa attraverso una nota da Franca Milazzo (Presidente Associazione IPAZIA – Centro Donne contro la violenza) e Barbara Panetta (portavoce Le Democratiche R.C.).