Reggio Calabria, il 16 settembre lo “Stabat Mater” dell’Accademia Senocrito

14 Settembre 2022 12:20

Accademia Senocrito: prosegue il Festival di prime assolute “Calabria in Opera” con lo Stabat Mater il 16 settembre a Reggio Calabria

Il Festival Calabria in Opera dell’Accademia di Musica, Lettere e Arti APS Senocrito prosegue a Reggio Calabria con l’esecuzione dello Stabat Mater di Luigi Boccherini venerdì 16 settembre alle ore 19 presso la Chiesa di San Sebastiano Martire al Crocefisso. L’evento, finanziato dal comune di Reggio Calabria, fa parte degli eventi organizzati in occasione dei festeggiamenti del cinquantennale dalla scoperta dei Bronzi di Riace. A dar voce alla musica la Senocrito Festival Orchestra, solista il soprano dalla carriera internazionale Aurora Tirotta sotto la magistrale direzione del M° Alessandro Tirotta.

A tal proposito il Maestro precisa: “sarà eseguita la prima versione dello Stabat Mater del compositore lucchese, quella del 1781, scritta per soprano e archi con violoncello obbligato, pervasa di intima e profonda malinconia, che risolve al fine in un “amen” sereno e speranzoso. Una composizione delicata dal fraseggio sempre elegante e misurato“.

Il Festival Calabria in Opera nasce nel 2017 con l’intento di portare in scena opere musicali in prima esecuzione assoluta o raramente eseguite nella nostra regione, valorizzando i musicisti del territorio e collaborando con artisti di fama nazionale ed internazionale. Vale ricordare le memorabili rappresentazioni dell’Histoire du soldat di Igor Stravinsky e Il carnevale degli animali di Camille Saint-Saëns. Ad aver dato inizio quest’anno agli eventi la FlexiBrass Quintet, un quintetto d’ottoni composto da cinque giovani musicisti calabresi (Antonio Alfarone, Natalino Larosa, Salvatore Mazzitelli, Umberto Scaramuzzino e Davide D’Agostino), alle prese con l’esecuzione di musica sacra che ha visto protagonisti autori quali Händel, Haydn, Gounod e Pachelbel, riscuotendo applausi e apprezzamenti da parte del pubblico.

L’Accademia Senocrito, sotto la guida del presidente M° Saverio Varacalli e del direttore artistico M° Loredana Pelle, continuerà a proporre eventi musicali di spessore per tutto il 2022, con una stagione sinfonica a Reggio Calabria ricca di titoli importanti e di grande repertorio, con largo spazio alla musica di Beethoven. Per rimanere aggiornati sui prossimi appuntamenti è possibile consultare la pagina Facebook Accademia Senocrito e il sito senocrito.org.