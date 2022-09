Reggio Calabria, il 16 settembre la conversazione del Circolo Culturale “L’Agorà” dal titolo “Ingerenze degli USA in politica estera”

13 Settembre 2022 16:56

Venerdì 16 settembre la conversazione “Ingerenze degli USA in politica estera”, tema organizzato dal Circolo Culturale “L’Agorà”. Il sodalizio culturale reggino, organizza un incontro sulle ingerenze statunitensi in politica estera

Venerdì 16 settembre sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, sarà disponibile la conversazione, organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà”, avente come titolo “Ingerenze degli USA in politica estera”. Gli Stati Uniti sono presenti quasi ovunque: non c’è angolo del globo dove non abbiano interessi e nel quale non cerchino di fare sentire la loro influenza. Le radici di questa “prassi” risalgono alla Dottrina Monroe del 1823. Questa dottrina fu presentata nel suo messaggio al Congresso del 2 dicembre 1823: in essa Monroe proclamò che le Americhe dovevano essere libere da future colonizzazioni europee, così come dovevano essere e libere dall’interferenza europea negli affari delle nazioni sovrane.

“L’America agli americani” è il motto che sintetizza perfettamente la Dottrina Monroe, una strategia di politica internazionale e un’ideologia enunciata dal presidente statunitense James Monroe nel 1823 in un discorso al Congresso sullo stato dell’Unione. In origine aveva scopi difensivi, perché mirava a evitare che gli europei colonizzassero dei territori americani indipendenti, ma dalla fine dell’Ottocento è diventata lo strumento per giustificare gli interventi militari degli Stati Uniti nei Paesi dell’America Latina. Gli Stati Uniti dall’enunciazione della Dottrina Monroe nel 1823 in poi hanno interferito più di ogni altro Paese al mondo nelle dinamiche interne di molti stati americani, africani, asiatici ed europei: campagne di disinformazione, pressioni sul piano economico, finanziamenti occulti a beneficio di associazioni, partiti o singoli esponenti politici graditi a Washington, operazioni segrete (le cosiddette “covert operations” della CIA) e, quando il repertorio “morbido” non sortiva l’esito sperato, colpi di stato. Tra la fine dell’Ottocento e la seconda guerra mondiale sono stati numerosi i casi di intervento armato statunitensi in America Latina, considerato da Washington il proprio “cortile di casa”, per riprendere un’efficace espressione usata da Noam Chomsky: Panama, Honduras, Nicaragua, Messico, Haiti, Repubblica Dominicana.

Nel 1901 il Congresso americano approvò l’emendamento Platt, che definiva le condizioni per il ritiro delle truppe statunitensi da Cuba dopo la guerra ispano-americana del 1898. L’emendamento stabiliva, tra i diversi vincoli, il diritto di intervento degli USA per mantenere “l’ordine e l’indipendenza cubana” (“the government of Cuba consents that the United States may exercise the right to intervene for the preservation of Cuban independence, the maintenance of a government adequate for the protection of life, property, and individual liberty”) e la vendita o l’affitto agli Stati Uniti di territorio cubano ove installare basi militari, necessarie per proteggere il popolo cubano e garantire l’indipendenza di Cuba (“to enable the United States to maintain the independence of Cuba, and to protect the people thereof, as well as for its own defense, the government of Cuba will sell or lease to the United States lands necessary for coaling or naval stations”) .

L’emendamento Platt fu prontamente integrato nella nuova costituzione cubana: un caso rarissimo di interferenza esterna costituzionalizzata. Con lo scoppio della Guerra fredda gli strumenti si diversificarono e le occasioni di intervento aumentarono. Un elenco completo sarebbe troppo lungo e quindi, per brevità, ricordiamo soltanto alcune vicende, diverse tra loro per il contesto e la soluzione adottata. Nei primi anni Cinquanta dello scorso secolo lo Psycological Strategy Board (PSB) del Dipartimento di Stato attivò in Italia e in Francia due programmi di guerra psicologica, chiamati Clydesdale e Demagnetize rispettivamente, per condizionare la politica interna dei due paesi europei alleati in funzione anticomunista. La minaccia del movimento comunista internazionale rendeva accettabile qualsiasi pratica di lotta politica, ma anche quando il pericolo rosso non era in vista, la protezione degli interessi statunitensi giustificava persino l’opzione estrema. Nel 1953 un colpo di stato organizzato dai servizi segreti britannici e statunitensi destituì il premier iraniano Mohammed Mossadeq, democraticamente eletto ma sgradito a Washington e Londra per aver deciso la nazionalizzazione della compagnia petrolifera Anglo-Iranian Oil Company, che garantiva alla Gran Bretagna guadagni cospicui a scapito delle finanze iraniane.

L’anno successivo, in Guatemala, la CIA di Allen Dulles organizzò un colpo di stato con cui venne deposto il presidente Jacobo Arbenz, anch’egli democraticamente eletto. Purtroppo il presidente Arbenz aveva requisito terre incolte guatemalteche alla United Fruit Company (con indennizzo da calcolare sulla base del valore fiscale dichiarato dalla proprietà), multinazionale statunitense il cui potere economico condizionava da anni la politica interna guatemalteca. Venti anni dopo sarà il Cile di Salvador Allende a sperimentare la capacità di ingerenza della CIA: malgrado i finanziamenti di Langley ai suoi oppositori, Allende era stato regolarmente eletto nel 1970, ma era rimasto nel mirino di Washington. Nel 1973 un colpo di stato organizzato dai servizi segreti statunitensi sostituì Allende (che nel drammatico scontro perse la vita) con il più affidabile generale Augusto Pinochet, il quale fino al 1990 avrebbe governato il Paese con metodi sanguinari e sarebbe in seguito stato accusato di crimini contro l’umanità.

Queste alcune delle cifre che saranno oggetto di analisi nel corso della conversazione "Ingerenze degli USA in politica estera", da parte di Gianni Aiello ricercatore e presidente pro-tempore del Circolo Culturale "L'Agorà".