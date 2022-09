Reggio Calabria, il 12 settembre l’evento “Youth Work Fest”

10 Settembre 2022 11:58

Il 12 settembre, alle ore 20:00, presso l’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”, si terrà l’evento “Youth Work Fest”

Lunedì 12 settembre, presso l’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”, alle ore 20:00, si terrà l’evento “Youth Work Fest“, inserito nel cartellone delle Feste Mariane. “Youth Work Fest” è un dibattito europeo per giovani, decisori, esperti e operatori del settore gioventù e performance di giovani artisti, evento organizzato dal Comune di Reggio Calabria in cooperazione con APICE nell’ambito dell’Anno Europeo dei Giovani, per presentare il nuovo progetto “Giovani Fermenti. Per il bene Comune” finanziato da ANCI, che prevede l’avvio di un centro giovanile in un bene confiscato in centro città, e parlare di youth work, un lavoro poco conosciuto ma di grande importanza per la vita dei giovani.

Interverranno:

Giuseppina Palmenta – Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Reggio Calabria

Alessandra Coppola – Youth Worker e Presidente APICE

Alessandro Nicotera – Youth Worker e Presidente Giosef Italy

Federica Demicheli – Youth Worker e Vicepresidente NINFEA

Maurizio Merico – Professore dell’Università di Salerno – Coordinatore di Youth Wiki Italia

Modera: Debora Barletta – Youth Worker e Vicepresidente APICE

Si esibiranno i CHRISTIAN MUSIC – esibizione musicale, GiocoleReggio – spettacolo del fuoco e giovani artisti locali.