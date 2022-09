Reggio Calabria, Iatì: “casualmente le attività di manutenzione avvengono nel periodo pre elettorale”

9 Settembre 2022 11:20

“Fino al 23 settembre assisteremo ad altre “inaugurazioni”, proclami e promesse che vedranno impegnati i nostri amministratori in una campagna pubblicitaria che distoglie dai problemi della città”, è il pensiero dell’ex Consigliere Comunale

Nella serata di ieri, in alcune zone del quartiere Arangea di Reggio Calabria, sono avvenuti alcuni interventi di manutenzione all’illuminazione stradale che i residenti avevano chiesto più volte da diversi anni. Secondo Filomena Iatì, ex Consigliere Comunale, quanto accaduto non è frutto del caso: “a Reggio Calabria accade anche questo. Ieri sera in Contrada Cafari, Contrada Gagliardi e via Irto (zona Arangea), maggioranza e opposizione, si sono ritrovate, nel periodo pre elettorale, casualmente, a gioire insieme per l’attivazione di un servizio di illuminazione migliorato nella qualità ed intensità della luce con lampadine a risparmio energetico (?). Stiamo parlando di una normale attività di manutenzione che dovrebbe riguardare l’intero territorio cittadino e che, a questa amministrazione, gli abitanti del quartiere hanno richiesto più volte in questi anni!”.

Per la rappresentante di “Impegno e Identità” si tratta quindi di “un’altra passerella che rappresenta solo ed esclusivamente ricerca del consenso “elettorale”. Fino al 23 settembre assisteremo ad altre “inaugurazioni”, proclami e promesse che vedranno impegnati i nostri amministratori in una campagna pubblicitaria elettorale per loro prioritaria e che li distoglie dai problemi che affliggono da tanto, troppo tempo la nostra città”. Filomena Iatì conclude con un dubbio: “cosa succederà dopo il 25 settembre? Rimarrà un ricordo sbiadito questo “bisogno” elettorale che oggi unisce maggioranza e opposizione perché si ritornerà alla quotidianità che i reggini ben conoscono. Perché per Reggio bisogna esserci e saper esserci!”.