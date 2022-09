Reggio Calabria, grave incidente nella notte sul Lungomare: auto ribaltata | FOTO

13 Settembre 2022 09:15

Reggio Calabria, eccesso di velocità sul Lungomare: auto si ribalta nella notte

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte sul Lungomare di Reggio Calabria, nel tratto meridionale nei pressi dell’ingresso del Tempietto, dove un’auto si è ribaltata sull’asfalto dopo una spaventosa carambola che l’ha vista finire la propria corsa non solo su un fianco, ma anche contromano. Gravi danni alle auto in sosta, ma fortunatamente non ci sono state vittime. Secondo le prime testimonianze dal luogo del sinistro, l’incidente sarebbe stato provocato dall’eccesso di velocità.