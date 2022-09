Reggio Calabria: giovane tratto in salvo in una zona impervia dell’Aspromonte, era privo di forze e disidratato

15 Settembre 2022 21:41

Reggio Calabria: ritrovato e tratto in salvo dal soccorso alpino un giovane disperso nel Parco d’Aspromonte

È stato ritrovato attorno alle 20:00, di oggi 15 settembre 2022, un giovane 18enne di Reggio Calabria, disperso in zona Cardeto nel Parco Nazionale d’Aspromonte. Ad allertare il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria (SASC), la Centrale Operativa del 118 alle 18:00 circa. Il giovane si trovava in un’area molto impervia, privo di forze e in forte stato di disidratazione. E’ stato chiesto il supporto del 5° Reparto volo della Polizia di Stato di Reggio Calabria che, nonostante abbia fatto partire un elicottero con a bordo un tecnico della Stazione Alpina Aspromonte del SASC, non è riuscito nel recupero del disperso a cause delle condizioni estremamente impervie dell’area.

Necessario l’intervento di una squadra da terra della Stazione Alpina Aspromonte che, dopo il recupero, ha accompagnato il disperso al Pronto Soccorso per i controlli del caso.