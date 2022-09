Reggio Calabria, “Giornata Internazionale dell’Alfabetizzazione”: l’evento promosso dall’avv. Eliana Carbone

7 Settembre 2022 18:04

In occasione della “Giornata Internazionale dell’Alfabetizzazione”, l’avv. Eliana Carbone organizza un incontro presso l’Istituto Montessori di Reggio Calabria con la collaborazione del Dirigente Scolastico Dott.ssa Anna Aloi e del Presidente dell’Istituto per la famiglia di Reggio Calabria sez. 289 “Gilberto Perri” Antonello Raffa

“Celebrando la “Giornata Internazionale dell’Alfabetizzazione”, evento organizzato e promosso dall’Avv. Eliana Carbone presso l’Istituto Montessori di Reggio Calabria, si sono unite all’unisono le voci del Dirigente Scolastico Dott.ssa Anna Aloi e del Presidente dell’Istituto per la famiglia di Reggio Calabria sez. 289 “Gilberto Perri” Antonello Raffa, e della stessa Eliana Carbone.

L’Avv. Eliana Carbone, introducendo il discorso, ha evidenziato che questa importante Giornata, che ricorre l’8 Settembre di ogni anno, è stata istituita il 17 Novembre 1965 dall’UNESCO per ricordare l’importanza dell’alfabetizzazione e della sua diffusione nel mondo, e che solo con essa e cioè fornendo a tutti i giovani, adulti, persone vulnerabili le nozioni sufficienti a renderle capaci di leggere e scrivere si riusciranno a realizzare molti degli Obiettivi fissati nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, un programma d’azione per le persone, approvato dall’Assemblea Generale dell’ONU e sottoscritto nel Settembre del 2015 da 193 Paesi Membri e soprattutto l’Obiettivo 1 dell’Azzeramento della Povertà, ma anche quelli della Parità di Genere, della Istruzione di qualità, equa ed inclusiva, della Riduzione delle Disuguaglianze, della Salute e del Benessere con la lotta alla mortalità infantile e alla diffusione delle malattie soprattutto quelle trasmesse sessualmente.

Anna Aloi invece si è soffermata sull’utilità massima del Metodo Montessori, ancora oggi, ai fini dell’alfabetizzazioneperché Maria Montessori con esso aveva voluto agire soprattutto per aiutare bambini svantaggiati ed ha spiegato che questo Metodo consiste nello stimolare l’interesse del bambino favorendone la libertà di scelta della propria attività e che l’insegnante si dovrebbe limitare ad aiutarlo fornendogli l’ambiente adatto ed i materiali giusti secondo le sue possibilità e tenendo conto della sua personalità.Anna Aloi ha inoltre aggiunto che il raggiungimento dell’alfabetizzazione attraverso il metodo Montessori è facilitato perché con esso si mira a potenziare la memoria del bambino, a perfezionare il linguaggio, la lettura e la scrittura con la possibilità per i bambini eventualmente quelli più in difficoltà di utilizzare le lettere smerigliate create da Maria Montessori per facilitare l’apprendimento.

Il Presidente Antonello Raffa dell’Istituto per la famiglia “Gilberto Perri” sez. 289 di Reggio Calabria ha sottolineato che il problema della mancata o carente alfabetizzazione pur sussistendo soprattutto nei Paesi in Via di Sviluppo sussiste in misura, seppure minima, anche in Italia e che l’associazione di volontariato, che rappresenta, si muove sul territorio della città metropolitana di Reggio Calabria offrendo alle famiglie bisognose e svantaggiate economicamente e socialmente oltre pacchi famiglia e la mensa sociale aperta 24 ore su 24 ma anche fornendo tramite i propri volontari attività di doposcuola per il sostegno dei bambini, cui manca altro supporto, per favorire la diffusione della cultura, l’alfabetizzazione e la riduzione delle disuguaglianze.

Il piccolo forum si è concluso con l’augurio, da parte di Anna Aloi, Antonello Raffa, Eliana Carbone e Gabriella Caracciolo Coordinatrice Didattica presso il Montessori di Reggio Calabria, affinché tutti gli Stati, con la consapevolezza dell’importanza del problema intervengano sempre di più fornendo strumenti ad una diffusione mondiale dell’Alfabetizzazione, da realizzare anche garantendo una maggiore facilità di accesso da parte di tutte le persone alla strumentazione digitale ed all’apprendimento delle competenze digitali”. È quanto si legge in un comunicato a firma di Anna Aloi (Dirigente Scolastico dell’Istituto Montessori di Reggio Calabria), Antonello Raffa (Presidente dell’Istituto per la Famiglia sez. 289 “Gilberto Perri”di Reggio Calabria), avv. Eliana Carbone (organizzatrice dell’evento).