Reggio Calabria, tutto pronto per i tradizionali Fuochi d’artificio di questa sera sul Lungomare

13 Settembre 2022 14:06

Reggio Calabria, i Fuochi d’artificio come da tradizione saranno sparati dalle zattere posizionate al largo del Lungomare

Dopo lo stop degli ultimi due anni, 2020 e 2021, causato dalle restrizioni Covid, tornano quest’anno i tradizionali Fuochi d’artificio per la Festa patronale di Reggio Calabria. Il tanto atteso spettacolo pirotecnico concluderà come da tradizione la celebre “Festa di Madonna” che da 4 giorni sta mobilitando la città. Come si evince dalla foto a corredo dell’articolo sono in atto in queste ore le operazioni per il posizionamento delle zattere galleggianti, sulla spiaggia nei pressi dell’Arena dello Stretto, da dove nel pomeriggio le barche partiranno verso il largo individuando il punto esatto da cui verranno sparati i fuochi d’artificio sul mare.

Grande attesa quindi per tutti coloro che vorranno assistere come ogni anno a questo meraviglioso appuntamento che saluterà le feste mariane segnando, da domani, il ritorno alla normalità.