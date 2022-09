Reggio Calabria, la gioia di stare insieme: i commercianti di Sbarre danno vita a “Sbarrelliamoci”

5 Settembre 2022 17:26

I commercianti del quartiere di Sbarre (RC) danno vita a “Sbarrelliamoci”, una festa divenuta ormai appuntamento stabile

La periferia di Reggio Calabria, spesso abbandonata e sottovalutata, ha in sè un potenziale che un gruppo di commercianti ha deciso, ormai da sei anni, di fare venire alla luce. “SBARRELLIAMOCI” è una realtà divenuta possibile grazie alla determinazione di persone che, nonostante le difficoltà e i pochi aiuti da parte del Comune per valorizzare una zona di Reggio che si è dimostrata viva, ha mostrato che tutto è fattibile. Il Caffè ANAIS, nella persona di Antonio Borrello, ha creato un evento facendo sì, grazie alla sua tenacia, che una festa di quartiere, nata quasi per caso, sia adesso un appuntamento stabile.

“Sbarre merita di essere valorizzata non solo per la gente che ci abita ma per tutta la città”, queste le parole di Antonello, titolare del bar, che insieme a sua moglie Maria, che l’ha supportato in ogni scelta, ci tiene a ringraziare tutti coloro che rendono possibile questa manifestazione: Pasta fresca di Margherita Macheda, Macelleria Mario Fotia, Piccole Golosità di Beninato Giovanni, Claudia Libri con “le 5 L”, i Kairos che hanno dato un contributo fondamentale con la loro musica. Tutto lo staff del caffè ANAIS, in primis Cristina Floccari, il numero uno Ciccio Vazzana e la mitica Alessandra Branca. Infine, ma non per ultimi un GRAZIE IMMENSO a tutti coloro che hanno partecipato. Aspettando l’anno prossimo!