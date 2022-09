Reggio Calabria: l’ex ministro Pecorario Scanio visita i Bronzi di Riace

17 Settembre 2022 10:34

“Bronzi di Riace a Reggio Calabria. 50 anni dalla scoperta di questa meraviglia dell’antichità. La Magna Grecia è un gioiello della nostra ricchezza culturale”, ha sottolineato l’attuale Presidente del Consiglio Generale della Fondazione UniVerde

Diverse personalità del mondo della politica hanno varcato nel corso di questi ultimi mesi la soglia del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, fra questi c’è anche Alfonso Pecorario Scanio. L’ex ministro delle politiche agricole e forestali (governo Amato II) e ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (governo Prodi II) ha fatto visita ai Bronzi di Riace ed ha pubblicato un post sui social per mostrare le proprie emozioni alla vista dei due Guerrieri.

“Bronzi di Riace a Reggio Calabria. 50 anni dalla scoperta di questa meraviglia dell’antichità. La Magna Grecia è un gioiello della nostra ricchezza culturale”, scrive l’attuale Presidente del Consiglio Generale della Fondazione UniVerde, nonché docente di Turismo e Sostenibilità presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e l’Università Tor Vergata di Roma, tramite la pagina Facebook. Per chi ama la Storia, ed in particolare quella della Grecia e Magna Grecia, il Museo Archeologico di Reggio Calabria è una tappa imprescindibile. Oltre ai Bronzi di Riace, sono infatti conservati reperti di immenso valore, per il professore campano sarà stata certamente una bella esperienza.