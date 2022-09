Giornata Nazionale del Sì alla donazione di organi: a Reggio Calabria evento nazionale Aido

29 Settembre 2022 09:15

Giornata Nazionale del Sì alla donazione di organi, tessuti e cellule. A Reggio Calabria evento nazionale Aido nel prossimo fine settimana

Saranno un sabato e una domenica davvero speciali per la regione Calabria, che per la prima volta ospiterà un evento di portata nazionale dedicato alla donazione degli organi, dei tessuti e delle cellule. Sabato primo ottobre e domenica 2 ottobre Reggio Calabria sarà sede centrale dell’evento organizzato dall’AIDO – Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule – quale momento conclusivo di tantissime iniziative promosse su tutto il territorio nazionale. La due giorni in riva allo Stretto si caratterizzerà per la presenza dei vertici dell’associazione, riuniti per discutere delle prossime sfide da affrontare sul tema della donazione, e per la straordinaria diretta streaming, che di fatto collegherà la punta dello Stivale con le sezioni Aido di tutta Italia. Inoltre, Aido sarà presente nelle principali piazze d’Italia con banchetti per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di esprimere il proprio Sì alla donazione, in vita e in maniera consapevole. Per l’occasione è stata definita una partnership con Illy Caffè, storica azienda leader del settore, per la distribuzione di migliaia di confezioni di caffè a quanti vorranno sostenere con un contributo le attività sociali. Le strutture regionali, provinciali e locali sono al lavoro per allestire gli spazi di sensibilizzazione. A Reggio Calabria i volontari Aido incontreranno la cittadinanza presso il Centro Commerciale “Porto Bolaro” in via Nazionale, località San Leo, sabato 1 ottobre di pomeriggio e nell’intera giornata di domenica 2 ottobre.

Due gli appuntamenti della Giornata Nazionale del Sì in programma a Reggio Calabria:

• Sabato 1 ottobre alle ore 10, nella sala “Perri” di Palazzo Alvaro, la presidente nazionale Aido Flavia Petrin incontrerà i dirigenti scolastici e gli studenti delle scuole di Reggio Calabria, i Presidenti dei Lions Clubs e dei Rotary, le Associazioni e la cittadinanza.

A seguire, alle ore 11, la conferenza stampa di presentazione della Giornata del Si ad Aido alla quale parteciperanno Flavia Petrin, presidente nazionale di Aido; Nicola Pavone, presidente Aido Calabria; Pellegrino Mancini, direttore del Centro regionale Trapianti Calabria; Paolo Brunetti e Carmelo Versace, sindaci facenti funzione di Reggio Calabria e della Città Metropolitana, Gigi Misefari, attore protagonista del video spot realizzato dal brand Magna Grecia Gioielli.

• Domenica, 2 ottobre, dalle ore 10 in diretta streaming dall’Hotel Excelsior di Reggio Calabria collegamenti in diretta con alcune sedi regionali Aido d’Italia e con i donatori protagonisti e tavola rotonda sulla tematica della donazione e dei trapianti nel 2022, con focus sul Mezzogiorno.

«La forza di Aido – afferma la presidente nazionale Flavia Petrin – è nella sua storia, ormai prossima alla ricorrenza del cinquantennale. Quest’anno il Sì, che è sempre un Sì alla vita, volerà da Reggio Calabria in tutta Italia». Parole di gratitudine espresse dal presidente Aido regionale Calabria Nicola Pavone nei confronti della presidente e della giunta nazionale Aido per aver scelto la Calabria e Reggio Calabria: «Dal Sud può partire un messaggio forte: la donazione riguarda tutti e ha bisogno di tutti».