Reggio Calabria, il 10 settembre la 4ª edizione dell’Etnofolk-Fest a Piazza Castello

9 Settembre 2022 16:35

Domani sera, sabato 10 settembre, presso Piazza Castello (Reggio Calabria) si terrà la 4ª edizione dell’Etnofolk-Fest a Piazza Castello

Come ogni anno, anche quest’anno, Lino Panetta cerca di tenere vivo e sempre presente il dialetto, la nostra bella lingua, quella lingua che purtroppo con il passare degli anni sta scomparendo. Per dare voce alla tradizione folkloristica vi aspettiamo domani sera al Castello Aragonese alle 21,30 per la tanto attesa quarta edizione dell’Etnofolk-Fest e per condividere insieme una serata all’insegna della musica calabrese con canzoni edite ed inedite .

L’evento tanto atteso è inserito nel cartellone delle feste mariane e vedrà l’esibizione di tanti ospiti importanti, tra cui il Consigliere Comunale Mario Cardia che ringraziamo per la vicinanza che ogni anno ha nei confronti dell’Etnofolk e della famiglia Panetta, artisti reggini che allieteranno la serata, una giuria di qualità composta da professionisti del nostro territorio.