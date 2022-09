Reggio Calabria, scuole nel caos: “errori nell’assegnazione supplenze Gps”, procedura da rifare

9 Settembre 2022 16:12

Il “caso” Reggio Calabria diventa nazionale: a causa di alcuni errori di calcolo del sistema telematico nella procedura di assegnazione delle supplenze Gps sarà necessario annullamento degli incarichi e il rifacimento dell’intera procedura

E’ caos in vista dell’inizio dell’anno scolastico 2022/23 a Reggio Calabria, si sarebbero infatti verificati degli errori nella procedura di assegnazione delle supplenze Gps. Gli Uffici normalmente verificano le istanze presentate e con la procedura automatizzata, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche sulla base della posizione rivestita in graduatoria, tenendo conto dell’ordine delle preferenze espresse ma, secondo quanto appreso, il problema sarebbe dipeso da un errore nelle procedure telematiche che ha di fatto annullato il lavoro svolto dai funzionari durante il mese di agosto.

Le segnalazioni di disservizi per il funzionamento delle GPS sono state avanzate in diversi Ambiti Territoriali, ma a Reggio Calabria è addirittura un “caso” nazionale: nello specifico, si parla di annullamento degli incarichi e il rifacimento dell’intera procedura. La situazione è critica nell’ambito provinciale di Reggio Calabria perché già si era operato con gli incarichi di supplenza da GaE e GPS, molti i docenti avevano già preso servizio nelle scuole. Per questo motivo è arrivata la decisione da parte dell’ufficio scolastico di annullare tutto e di rifare nuovamente gli incarichi con le graduatorie corrette. Il problema sarebbe dipeso da un errore nelle procedure telematiche che ha di fatto vanificato lo sforzo dei funzionari durante il mese di agosto. Le criticità del sistema erano già state fatte presenti nei mesi scorsi, continuano a emergere anche in questi giorni di settembre, a poche ore dal rientro in classe degli studenti, sarà responsabilità del Ministero dell’Istruzione capire cosa va modificato e non ripetere un tale disguido in futuro.