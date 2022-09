9 Settembre 2022 12:55

Reggio Calabria, l’omaggio dei commercianti e dei residenti di via Cardinale Portanova per il passaggio della vara della Madonna della Consolazione

Bellissimo gesto da parte di commercianti e residenti di via Cardinale Portanova a Reggio Calabria che nel tratto prospiciente la chiesa del SS. Salvatore hanno posizionato un’effige raffigurante la Madonna della Consolazione in occasione del passaggio della vara che si terrà domani sabato 10 settembre. L’effige è stata collocata all’interno di un’aiuola spartitraffico ripulita ed abbellita per l’occasione.