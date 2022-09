Reggio Calabria, domani a Palazzo Alvaro la conferenza stampa di presentazione di “Cosmos 2022”

26 Settembre 2022 17:48

Domani, martedì 27 settembre, presso Palazzo Alvaro, alle ore 10:30, si terrà la conferenza stampa di presentazione del Festival “Cosmos 2022”

A Palazzo Alvaro verranno illustrati tutti i dettagli del folto programma di eventi, attività e iniziative che animeranno la quattro giorni di scienza, cultura e società, promossa dalla Città metropolitana di Reggio Calabria E’ in programma domani, martedì 27 settembre alle ore 10.30, la conferenza stampa di presentazione del programma ufficiale del Festival “Cosmos 2022“. L’evento, promosso e sostenuto dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria in stretta collaborazione con il Planetarium Pythagoras, con l’indirizzo scientifico di un Comitato appositamente costituito e composto da scienziati di fama internazionale, si svolgerà a Reggio Calabria e in altre località del territorio metropolitano, dal 29 settembre al 2 ottobre.

L’incontro di domani con gli organi di informazione si svolgerà nella Sala Biblioteca “Gilda Trisolini” di Palazzo “Corrado Alvaro”, sede della Città metropolitana di Reggio Calabria, alla presenza, del Sindaco metropolitano f.f. Carmelo Versace, del Consigliere delegato alla Cultura Filippo Quartuccio, della Dirigente del Settore Giuseppina Attanasio, della Direttrice del Planetarium Pythagoras Angela Misiano e dei componenti del comitato scientifico Gianfranco Bertone e Lucia Votano.