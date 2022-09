Reggio Calabria, disordini fuori dal Granillo dopo Reggina-Palermo: interviene la Polizia | VIDEO

3 Settembre 2022 19:14

Momenti di tensione, a Reggio Calabria, al termine del match tra Reggina e Palermo, vinto ampiamente e meritatamente dagli amaranto per 3-0. Come si può vedere dal video in basso, infatti, tafferugli e disordini hanno fatto da contraltare alla grande festa e all’entusiasmo post gara. Fuori dal Granillo, teatro della sfida, fumogeni e caos. E’ servito l’intervento della Polizia per provare a riportare tutto alla normalità.

Per fortuna, sembrerebbe che non sia stata registrata alcuna conseguenza alle persone, ma qualche auto potrebbe essere stata oggetto di danni per via dei fumogeni presenti nel video, che riproponiamo qui di seguito. Non è al momento dato sapere quale sia la motivazione dei disordini, anche perché nel corso del match le due tifoserie si sono comportate in maniera tranquilla, al netto di qualche petardo.