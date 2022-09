1 Settembre 2022 17:11

Reggio Calabria: caos al carcere di Arghillà, detenuto dà fuoco alla cella. Bandiera: “si tratta di una situazione ormai esasperata e giunta alla deriva”

Ancora un evento critico si registra nel penitenziario di Arghillà a Reggio Calabria. “Un detenuto, conosciuto per il suo carattere sovversivo in quanto resosi autore, già in passato, di disordini e rimostranze violente, sia a danno di beni della pubblica amministrazione sia a danno del personale (motivo per cui è stato trasferito da altro istituto per motivi di ordine e sicurezza), ha dato fuoco alla camera detentiva ove era allocato”. E’ quanto denuncia il Vice Segretario Provinciale del Sinappe, Danilo Bandiera. “Il peggio è stato scongiurato solo grazie all’eccellente operato del personale del penitenziario il quale, prontamente intervenuto, è riuscito a ripristinare l’ordine, mettendo in sicurezza il detenuto incendiario ed evitando ulteriori danni. Il Sinappe più volte ha denunciato eventi critici causati da detenuti particolarmente violenti, spesso soggetti psichiatrici, i quali continuano a

permanere in questo Istituto nonostante le prepotenze operate“, evidenza Bandiera.

“Si tratta di una situazione ormai esasperata e giunta alla deriva, aggravata dalla continua accoglienza di detenuti di critica gestione che sommano la loro pericolosità a quella di soggetti ad alto rischio, già presenti in Istituto. A tal punto appare d’obbligo per l’Amministrazione, attuare una politica di rivisitazione su quella che è la gestione della popolazione detenuta ospitata nelle carceri italiane”, conclude Bandiera.