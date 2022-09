Reggio Calabria, il 10 settembre il concerto dei Ludus Gravis: dalla musica sacra al contemporaneo

6 Settembre 2022 12:40

In occasione degli eventi per il 50° Anniversario dei Bronzi di Riace, la Città Metropolitana di Reggio Calabria presenta “Bellezza immortale”, dalle consegne culturali magno greche alla contemporaneità

Sabato 10 settembre, alle ore 20.30, presso Palazzo Alvaro, a Reggio Calabria, il concerto del gruppo Ludus Gravis, dalla musica sacra al contemporaneo. L’opera è commissionata per i festeggiamenti del 50° Anniversario dei Bronzi di Riace. Dirige il Maestro Daniele Roccato, del Conservatorio Santa Cecilia di Roma.

Fin dal suo debutto nel 2010 Ludus Gravis ha rappresentato un’autentica novità nel panorama musicale contemporaneo attirando l’attenzione di compositori che hanno segnato la storia della musica dal dopoguerra e ricevendo inviti da molti dei più prestigiosi festival musicali europei. Ludus Gravis nei suoi programmi intreccia spesso brani contemporanei con trascrizioni ed elaborazioni del repertorio vocale dei secoli XIV / XVII – Ockeghem, Palestrina, Gesualdo, Monteverdi ecc. – seguendo l’antica prassi di trasposizione su consort strumentale. In questi casi si formano percorsi nei quali i singoli pezzi diventano elementi di una macro-polifonia, dove il concetto stesso di “musica contemporanea” perde i suoi connotati temporali.

Il Maestro Daniele Roccato per questa composizione originale, intreccerà brani contemporanei, composti per l’occasione, con trascrizioni ed elaborazioni del repertorio vocale di Monteverdi. Una composizione di silenzi, graffi, suono puro e aulico che con un balzo estremo, senza un passaggio intermedio, torna alla scala dominante in re minore, aprendosi a interferenze musicali che vanno dalla Magna Grecia all’India. Poi una cadenza di dominante ritorna al madrigale di Monteverdi.

In prima mondiale assoluta verrà rappresentata un’opera che suggella il tema del Festival: Bellezza Immortale. L’obiettivo di questa produzione originale è di far conoscere i Bronzi di Riace a livello internazionale, grazie alla partecipazione del Maestro Roccato e del suo Ensemble a prestigiosi Festival di Musica nazionali ed internazionali con questa Opera appositamente prodotta.