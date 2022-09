Reggio Calabria, il Pd scalda i motori: sabato a Piazza Duomo Letta, Bersani e Speranza

13 Settembre 2022 18:01

Reggio Calabria: la campagna elettorale entra nel vivo con il comizio di Letta, Bersani e Speranza a Piazza Duomo

Motori accesi al massimo da parte dei partiti in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. I vari leader stanno girando l’Italia in lungo ed in largo alla ricerca del massimo consenso possibile. Il Partito Democratico di Reggio Calabria lancia una mobilitazione generale da parte di tutti i dirigenti, amministratori ed iscritti per ribaltare il pronostico.

Sabato 17 settembre a Piazza Duomo comizio del leader del Pd Enrico Letta, dell’ex segretario Dem, Pierluigi Bersani e del Ministro della Salute, Roberto Speranza.