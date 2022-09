Reggio Calabria, al Circolo Culturale “L’Agora” la discussione su guerra in Ucraina ed Erdogan

4 Settembre 2022 18:44

Il prossimo 6 settembre sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, sarà disponibile la conversazione, organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà”, sul tema “All’ombra della guerra in Ucraina, il genocidio kurdo di Erdogan” a cura di Laura Schrader Ferraro. Nella prima giornata di studi, organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà”, sul tema “Guerra Russia Ucraina: il nuovo scenario globale e le conseguenze per l’Europa” si parlerà della questione kurda e della politica di Erdogan

La questione turco-kurda sarà analizzata nella conversazione “All’ombra della guerra in Ucraina, il genocidio kurdo di Erdogan” organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà” e che a far data da martedì 6 settembre sarà disponibile sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete.

Il Kurdistan è un vasto altopiano situato nella parte settentrionale e nord-orientale della Mesopotamia. Non è uno stato indipendente, ma una regione geografica abitata in prevalenza da curdi e divisa fra Turchia (sud-est), Iran (nord-ovest), Iraq (nord) e Siria (nord-est). Alla fine della Grande Guerra la sconfitta dell’Impero Ottomano e la spartizione dei suoi territori avevano alimentato le speranze dei curdi di vedere nascere uno Stato Nazionale indipendente in base al Trattato di Sevres, firmato nel 1920 dalle potenze alleate vincitrici. Questo trattato però non fu mai applicato, perché la vittoria dell’esercito turco, guidato da Mustafa Kemal Atatürk, nella Guerra d’indipendenza, obbligò le ex potenze alleate a firmare un nuovo Trattato, quello di Losanna (1923), che eliminò le concessioni alle minoranze curde e armene e che ha portato alla cancellazione della parola “Kurdistan” dai libri di testo nelle scuole turche.

Il territorio storicamente abitato dai curdi si trovò quindi diviso tra la nascente Repubblica turca di Atatürk, che negava la stessa esistenza di una forte minoranza curda, avviando una politica di assimilazione delle minoranze, e la monarchia araba d’Iraq, amministrata dal Regno Unito, poco propensa a concedere alla minoranza curda l’autonomia amministrativa, che la Società delle Nazioni aveva posto come condizione del mandato. Nel 1925 l’aviazione inglese bombardò diverse città e villaggi curdi che reclamavano l’indipendenza. Nel 1946 nella zona nord-occidentale dell’Iran venne istituita la Repubblica di Mahabad, che aspirava a ottenere l’autonomia e godeva dell’appoggio dell’Unione Sovietica. Ma il mancato riconoscimento della nuova entità da parte delle altre potenze alleate determinò la fine di questa esperienza dopo solo undici mesi. Nel 1972 l’Iran, guidato dallo Scià Mohammad Reza Pahlavi, si alleò con gli Stati uniti per fornire armi ai curdi iracheni per destabilizzare l’Iraq alleato dell’Unione Sovietica, ma nel 1975 un cambio di alleanze lasciò i curdi senza più aiuti.

Nel 1988, pochi mesi prima della fine della guerra tra Iran e Iraq (durata dal settembre 1980 all’agosto 1988) si intensificò la repressione di Saddam Hussein contro la popolazione curda. Il fatto più grave fu l’attacco chimico di Halabja, nel marzo 1988, con cui furono uccisi con il cianuro 5.000 curdi, colpevoli di non aver opposto sufficiente resistenza al nemico iraniano. I ripetuti tentativi di insurrezione culminati nelle rivolte del 1991, dopo la disastrosa sconfitta dell’Iraq nella prima guerra del Golfo, hanno portato riconoscimento di una regione curda autonoma nel nord dell’Iraq. Nel 2005, dopo la caduta del presidente Saddam Hussein, sconfitto dalla coalizione guidata dagli Stati Uniti, l’autonomia è stata trasformata in legge, portando alla creazione del governo regionale del Kurdistan. Fondamentale è stato l’appoggio statunitense al PDK e all’Unione patriottica del Kurdistan (UPK) nel raggiungimento dell’autonomia. Oltre all’Anfal, il Kurdistan iracheno e in particolare le sue minoranze religiose hanno subito atrocità e massacri in anni più recenti, durante il dominio dell’ISIS, favorito dalla rapida diffusione del fondamentalismo islamico nel clima di instabilità dopo le rivolte del 2011 in Medio Oriente e Nord Africa.

L’ISIS (Islamic State of Iraq and Greater Syria, Stato Islamico dell’Iraq e della Siria), movimento estremista sunnita di emanazione qaedista, dal 2013 ha rapidamente conquistato Baghdad, Mosul, Falluja, Tikrit e gran parte della Siria del nord e dell’est, insediandovi un nuovo Califfato. Nel 2013, durante la guerra civile, i curdi siriani dell’area nord e nord-orientale hanno costituito l’Amministrazione autonoma della Siria del Nord-Est, una federazione non riconosciuta dal governo centrale né da altri stati, nota anche come Rojava e abitata anche da gruppi minoritari arabi, assiri, caldei, turcomanni, armeni e ceceni. I curdi siriani, che durante la guerra civile non si erano schierati né con il governo né con i ribelli, nel 2014 hanno reagito all’invasione dello Stato Islamico (ISIS) formando le Unità di Difesa del Popolo (YPG) e assumendo gradualmente il controllo militare del territorio abbandonato dall’esercito nazionale. Importante la partecipazione delle donne, con le Unità di Difesa femminile (YPI), nelle battaglie a Kobanê e nelle zone limitrofe. Con il sostegno anche degli Stati Uniti i curdi siriani sono riusciti a smantellare gran parte del controllo territoriale dell’ISIS nel nord del Paese, liberando Raqqa, la loro “capitale”.

La svolta ha allarmato la Turchia, che considera da sempre i curdi siriani alleati del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK), organizzazione terroristica responsabile di numerosi attentati secondo il governo turco, che non ha mai dimenticato l’asilo politico concesso dalla Siria al leader politico del PKK Abdullah Ocalan per 19 anni. E l’esercito turco ha invaso in più riprese la Siria, nell’agosto del 2016, all’inizio del 2018 e nell’ottobre del 2019. In tutto il mondo le comunità curde hanno manifestato per denunciare l’isolamento in cui i curdi siriani sono stati abbandonati dall’Europa e dagli Stati Uniti, dopo avere combattuto e sconfitto i jihadisti. Tra le loro voci quella della rappresentante della Comunità curda milanese Hazal Koyuncuer in un intervento pubblico tenuto a Milano nell’ottobre del 2019.

Il 5 marzo 2020 nella provincia settentrionale di Idlib, ultima roccaforte sotto il controllo dei ribelli appoggiati dalla Turchia, Russia e Turchia si sono accordate per iniziare una tregua e creare un “corridoio di sicurezza” lungo l’autostrada M4, che collega Aleppo e Latakia ed è anche un canale di rifornimento per le forze curde. Gli attacchi delle forze governative e dei ribelli sono però proseguiti causando danni materiali alla proprietà civili e molte vittime. Il rapporto mensile pubblicato nel settembre 2020 dalla Rete siriana per i diritti umani ha registrato la morte di 122 civili, tra cui 21 bambini e 7 donne. Nel solo mese di agosto le mine terrestri hanno ucciso 25 civili, inclusi 4 bambini e 13 persone sono morte sotto tortura. Si contano anche 146 casi di detenzione arbitraria, 4 riguardanti bambini, commessi per lo più dalle forze affiliate al regime, e 7 attacchi contro centri civili. Il 18 settembre 2020 Michelle Bachelet, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, ha esortato la Turchia a svolgere un’indagine imparziale, trasparente e indipendente sui responsabili di violazioni e possibili crimini di guerra commessi nelle zone sotto il controllo delle forze turche e dei gruppi armati affiliati.

Queste alcune delle cifre che saranno oggetto della conversazione “All’ombra della guerra in Ucraina il genocidio kurdo di Erdogan”, alla quale parteciperà in qualità di gradita ospite Laura Schrader Ferraro. Giornalista, autrice di diverse pubblicazioni, nel corso della sua attività stabilisce rapporti di collaborazione e amicizia con politici, intellettuali, artisti e attivisti del Kurdistan. Collabora con gli studenti della diaspora curda nel far conoscere l’esistenza e la resistenza del Kurdistan e fin dall’inizio degli anni ottanta promuove contatti tra esponenti curdi e parlamentari italiani ed europei. Dagli anni ottanta si occupa della questione curda per la redazione esteri del quotidiano il manifesto seguendo le vicende di Iran, Siria, Iraq, (dove nel 1991 esplode la rivolta dei Peshmerga contro Saddam Hussein e in Turchia, dove emerge la resistenza del PKK (Partito dei Lavoratori del Kurdistan). Negli anni duemila collabora con il quotidiano Liberazione, con Narcomafie, mensile del Gruppo Abele e con altre testate: Riforma, Rocca, Avvenimenti.

Tenuto conto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e dei risultati altalenanti della pandemia di COVID 19 e nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020 la conversazione sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da martedì 6 settembre.