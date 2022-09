Reggio Calabria, “Chi non ride è fuori moda!”: a Piazza Castello lo spettacolo dedicato a Giacomo Battaglia

6 Settembre 2022 16:23

Reggio Calabria: il sindaco metropolitano ff Carmelo Versace ha preso parte alla conferenza di presentazione dell’evento

Il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, ha preso parte alla conferenza stampa di presentazione dell’evento “Chi non ride è fuori moda”, lo spettacolo, dedicato alla memoria di Giacomo Battaglia, che andrà in scena giovedì sera, alle ore 21, a Piazza Castello.

Nella sala “Gilda Trisolini” di Palazzo Alvaro, Versace si è rivolto al direttore organizzativo della serata, Angela Battaglia, al direttore artistico, Alessandro Tirotta, ed a Gigi Miseferi ricordando «la figura indimenticabile dell’attore reggino».

«A Reggio come a Roma – ha detto – Giacomo Battaglia è percepito come un uomo buono, in grande professionista, una persona meritevole degli onori riservati ai grandi protagonisti della scena teatrale italiana. È, dunque, un evento che va sostenuto, così come ha fatto la Città Metropolitana, per l’attesa che suscita nei cittadini e per lo spessore degli artisti che vi prenderanno parte. Spero possa diventare, nel tempo, un appuntamento fisso per il nostro territorio».

Sul palco di piazza Castello si alterneranno Silvia Mezzanotte, Martufello, Gabriele Marconi, Mario Zamma, Roberta Cannata, Angelo Russo, Vittoria Iaccaone e l’orchestra filarmonica della Calabria diretta dal maestro Filippo Arlia.